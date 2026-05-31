Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger, tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Cantique des cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich – Rodolphe Burger Jeudi 1 octobre, 00h00 tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Ce spectacle est d’abord une histoire. Tout commence en 2001 : Alain Bashung demande à son ami Rodolphe Burger d’imaginer une intervention pour sa cérémonie de mariage. Rodolphe Burger fait le choix du Cantique des Cantiques – texte emblématique de l’Ancien testament, ode mystique et charnelle à l’amour. Il réalise ensuite une fascinante mise en musique pour porter la lecture que les époux effectueront. La circonstance privée donne lieu à un disque qui est publié par la suite. Jean-Luc Godard le découvre et l’envoie à son ami Elias Sanbar, traducteur de l’immense poète Mahmoud Darwich. Sanbar écoute l’enregistrement et pense immédiatement à un poème de Darwich, S’envolent les colombes, résonance évidente, prolongement quasi naturel du texte sacré. Elias Sanbar prend alors contact avec Rodolphe Burger…

Ce concert littéraire est donc à la fois la mise en miroir de deux textes d’une incroyable proximité mais aussi un double hommage : à Darwich et, en sous-entendu évident, à Bashung. Au Cantique qui mêle le français et l’hébreu répond ensuite S’envolent les colombes sublime déclamation hypnotique.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Metropole

En partenariat avec le tnba et le Rocher de Palmer

tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Ce spectacle est d’abord une histoire. Tout commence en 2001 : Alain Bashung demande à son ami Rodolphe Burger d’imaginer une intervention pour sa cérémonie de mariage. Rodolphe Burger fait le choix …

©Edouard Caupeil