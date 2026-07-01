Informations pratiques

Monségur

Cap 33: découvertes gratuites

Pôle nature Monségur Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 05:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Canoë*/Battle archery/Course d’orientation/Jeux géants 15h-19h , Initiation aux percussions brésiliennes BELEZA (08/07) 15h-17h , Rugby XIII (15/07) 15h-17h , Initiation aux ateliers du cirque CIR’CAMBROUSSE (22/07) 15-17h , Volley (15/07) 16h-19h , Animation gestes qui sauvent (15/07) 15h-19h , Initiation à la grimpe d’arbre (15 et 22/07) 15h-17h à partir de 7 ans (sur réservation) .

Pôle nature Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: découvertes gratuites

L’événement Cap 33: découvertes gratuites Monségur a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de l’Entre-deux-Mers