Informations pratiques

La Réole

Cap 33: tournois

Parc de Calonges La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

TOURNOIS- La Réole Calonge de 20h à 22h Championnat des City Stades ados/adultes basket 3vs3, foot, handball. Participez aux 4 dates pour cumuler un max de point ! .

Parc de Calonges La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: tournois

L’événement Cap 33: tournois La Réole a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers