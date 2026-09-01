Cap Danse 2026 Ouvrons le bal Rencontres et témoignages autour des histoires locales de bals Lieu-dit Locmaria Hent Saint-Yvi

Informations pratiques

Saint-Yvi

Cap Danse 2026 Ouvrons le bal Rencontres et témoignages autour des histoires locales de bals

Lieu-dit Locmaria Hent Guinguette du Tro Breiz Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Ouvrons le bal

Rencontres et témoignages autour des histoires locales de bals

Ouvrons le bal propose une rencontre autour des histoires locales des bals, entre mémoire collective et récits intimes.

À travers témoignages d’habitant·es et en présence du chorégraphe Massimo Fusco, la rencontre explore ce que danser en bal signifie dans les vies et les territoires.

Entre souvenirs, transmissions et pratiques contemporaines, se dessine une cartographie sensible du bal comme espace social, culturel et vivant.

+ en lien avec l’exposition Bals d’ici mémoires dansées du territoire

+ en lien avec le spectacle Bal magnétique

En partenariat avec la MJC Le Sterenn,

l’association Histoire et Patrimoine du pays de Rosporden, le réseau des offices de tourisme de Concarneau à Pont-Aven et la Ville de Saint-Yvi.

Gratuit accès libre 1 h 15

(dans la limite des places disponibles) .

Lieu-dit Locmaria Hent Guinguette du Tro Breiz Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Cap Danse 2026 Ouvrons le bal Rencontres et témoignages autour des histoires locales de bals Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-25 par OTC CCA