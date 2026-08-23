Informations pratiques

Saint-Yvi

Festival Cap Danse 2026 Documentaire Danser la lumière

maison des associations Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:00:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15

Projection documentaire

Loïe Fuller

danser la lumière

Sabine Krayenbühl, Zeva Oelbaum

Ce documentaire nous invite à découvrir l’univers fascinant de Loïe Fuller (1862-1928), figure pionnière de la danse moderne.

Artiste visionnaire, elle a révolutionné l’art de la scène en mêlant mouvement, lumière et innovation technique.

À travers des images d’archives, des témoignages et des reconstitutions, le film retrace le parcours singulier de l’artiste, célèbre pour sa danse serpentine qui transforme de vastes voiles blancs en formes mouvantes et lumineuses une flamme, une fleur, un papillon ou encore un oiseau en plein envol.

+ échange avec l’artiste à l’issue du spectacle

+ en lien avec le spectacle Loïe Fuller Research

Gratuit sur réservation 1 h 30

(réservation auprès du réseau des médiathèques de CCA) .

maison des associations Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 94 77 06

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 Documentaire Danser la lumière Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA