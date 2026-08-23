Festival Cap Danse 2026 Spectacle Empty Moves extrait Saint-Yvi
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Yvi
Informations pratiques
Saint-Yvi
Festival Cap Danse 2026 Spectacle Empty Moves extrait
Jardon de la mairie Saint-Yvi Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Empty Moves
extrait
Angelin Preljocaj
par l’Ensemble Chorégraphique
du Conservatoire de Paris
Empty Moves, pièce majeure d’Angelin Preljocaj, est reprise ici avec les merveilleux danseurs et danseuses du
Conservatoire de Paris, que nous accueillons une nouvelle fois autour d’oeuvres du répertoire. Dans cet extrait, le
chorégraphe déploie un quatuor à l’écriture précise, presque mathématique, où les gestes se construisent, se déforment
et se réinventent en permanence, dans une oeuvre hypnotique.
Interprètes Sasha Boccara, Mila Delangue, Noah Bosquaux, Noa Vécrigner.
Gratuit accès libre 28 min — Dès 8 ans
(dans la limite des places disponibles
+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle
En partenariat avec la Ville d’Elliant. .
Jardon de la mairie Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Festival Cap Danse 2026 Spectacle Empty Moves extrait Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA
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