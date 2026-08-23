Informations pratiques

Saint-Yvi

Festival Cap Danse 2026 Spectacle Empty Moves extrait

Jardon de la mairie Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Empty Moves

extrait

Angelin Preljocaj

par l’Ensemble Chorégraphique

du Conservatoire de Paris

Empty Moves, pièce majeure d’Angelin Preljocaj, est reprise ici avec les merveilleux danseurs et danseuses du

Conservatoire de Paris, que nous accueillons une nouvelle fois autour d’oeuvres du répertoire. Dans cet extrait, le

chorégraphe déploie un quatuor à l’écriture précise, presque mathématique, où les gestes se construisent, se déforment

et se réinventent en permanence, dans une oeuvre hypnotique.

Interprètes Sasha Boccara, Mila Delangue, Noah Bosquaux, Noa Vécrigner.

Gratuit accès libre 28 min — Dès 8 ans

(dans la limite des places disponibles

+ échange avec les artistes à l’issue du spectacle

En partenariat avec la Ville d’Elliant. .

Jardon de la mairie Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Festival Cap Danse 2026 Spectacle Empty Moves extrait Saint-Yvi a été mis à jour le 2026-08-23 par OTC CCA