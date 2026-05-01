Cap Rose Randonnée de 7 km Parking des Dunes Fouesnant

Fouesnant

Cap Rose Randonnée de 7 km

Parking des Dunes Beg-Meil Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Rando de 7 km accessible à tous pour se mettre en jambes avant la Cap Rose*

(*randos solidaires contre le cancer du sein qui ont lieu chaque année en octobre) .

Parking des Dunes Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

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English : Cap Rose Randonnée de 7 km

L’événement Cap Rose Randonnée de 7 km Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN