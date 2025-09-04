Le Cabaret Renversé | Cirque l’Archipel Fouesnant

l'Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-08

Compagnie La Faux Populaire/Le Mort aux Dents

Les tables sont dressées et les verres se remplissent déjà. Bienvenue sous le chapiteau, au sein du cabaret de La Faux Populaire !

C’est tout un univers intime et personnel qui se livre à nos yeux. De manipulations cristallines en acrobaties vélocipédiques, de conflits balistiques de toutes sortes en numéros de jonglerie, de magie et de dressage, le spectacle explore cet étrange besoin qu’est celui de vivre à deux, d’être en couple. Chemin faisant, il questionne, déconstruit et renverse quelques modèles et héritages de couples homme/femme.

La Compagnie La Faux Populaire/Le Mort aux Dents (venue à Fouesnant en 2017 et 2019 avec Le Cirque Poussière puis Le Cirque Piètre) se saisit de ce format singulier qu’est le cabaret. Au plus proche du duo de circassien·ne·s/comédien·ne·s, autour d’un verre, nous sentons presque le souffle des couteaux et des balles (de jonglage).

La rencontre est précieuse, intime et sincère.

Trois représentations vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai à 18h00 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

