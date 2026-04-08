Stage initiation aquarelle La maison au boed de l’eau Fouesnant
Stage initiation aquarelle La maison au boed de l’eau Fouesnant vendredi 8 mai 2026.
Fouesnant
Stage initiation aquarelle
La maison au boed de l’eau 105 Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Se renseigner par téléphone
Animation Isabelle Pommier .
La maison au boed de l’eau 105 Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 79 29 69 97
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English : Stage initiation aquarelle
L’événement Stage initiation aquarelle Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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