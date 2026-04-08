Stage initiation aquarelle La maison au boed de l’eau Fouesnant

Fouesnant

Stage initiation aquarelle

La maison au boed de l’eau 105 Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Se renseigner par téléphone

Animation Isabelle Pommier .

La maison au boed de l’eau 105 Avenue de la Pointe du Cap Coz Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 79 29 69 97

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English : Stage initiation aquarelle

L’événement Stage initiation aquarelle Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-02 par OT FOUESNANT LES GLENAN