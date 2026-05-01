Troc et puces Rue de Bréhoulou Fouesnant

Fouesnant

Troc et puces

Rue de Bréhoulou Parking Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:50:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Organisé par le comité des Fêtes de Fouesnant-les Glénan

Petite restauration sur place .

Rue de Bréhoulou Parking Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 42 24 01 48

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN