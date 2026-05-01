Troc et puces Rue de Bréhoulou Fouesnant
Troc et puces Rue de Bréhoulou Fouesnant vendredi 8 mai 2026.
Fouesnant
Troc et puces
Rue de Bréhoulou Parking Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:50:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Organisé par le comité des Fêtes de Fouesnant-les Glénan
Petite restauration sur place .
Rue de Bréhoulou Parking Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 42 24 01 48
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English : Troc et puces
L’événement Troc et puces Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-05 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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