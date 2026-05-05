Cap sur l’Afrique ! Orchestre d’Harmonie Herblinois et Deep River Voices, Eglise St Louis de Montfort, Saint-Herblain

Cap sur l’Afrique ! Orchestre d’Harmonie Herblinois et Deep River Voices Samedi 30 mai, 21h00 Eglise St Louis de Montfort Loire-Atlantique

5 € à 10 € / Gratuit moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Animaux sauvages et paysages grandioses, déserts envoûtants, cultures ancestrales… le continent africain en fait rêver plus d’un !

Le temps d’une soirée, l’Orchestre d’Harmonie Herblinois et la chorale orvaltaise Deep River Voices vous embarquent dans une aventure musicale, inspirée de l’histoire fascinante du berceau de l’humanité et de ses légendes.

D’Amistad au Roi Lion, vous pourrez profiter de gospels et grands hymnes fédérateurs, de créations musicales inspirées d’événements fondateurs, de bandes-sons de films historiques ou de jeux d’aventure… Il y en aura pour toutes les oreilles !

Pour ajouter à votre bonheur, le plaisir du concert se double d’un geste solidaire : l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Le Rire Médecin, qui fait intervenir des clowns professionnels auprès d’enfants hospitalisés. Présente sur place, l’association tiendra un stand d’informations à propos de ses activités et valeurs.

Eglise St Louis de Montfort 80, avenue des Grands Bois 44800 St Herblain Saint-Herblain 44800 La Bouvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ohh-harmonie.fr/r%C3%A9servation »}]

Plus de 100 musiciens et choristes sur scène