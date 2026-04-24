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Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère

Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère

Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère vendredi 21 août 2026.

Adresse : 731 route du Col d'Ichère

Ville : 64570 Lourdios-Ichère

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lourdios-Ichère

Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse !

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Balade contée et racontée par le service médiation du pôle culturel CCHB
Découverte des ponts, de leur rôle dans le désenclavement du village. Retour sur les inquiétudes des habitants face aux
crues et découverte de points de vue inédits. Lectures ponctuelles.   .

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99  pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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