Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère
Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère vendredi 21 août 2026.
Lourdios-Ichère
Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse !
731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Balade contée et racontée par le service médiation du pôle culturel CCHB
Découverte des ponts, de leur rôle dans le désenclavement du village. Retour sur les inquiétudes des habitants face aux
crues et découverte de points de vue inédits. Lectures ponctuelles. .
731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr
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English :
L’événement Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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