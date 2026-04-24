Lourdios-Ichère

Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse !

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Balade contée et racontée par le service médiation du pôle culturel CCHB

Découverte des ponts, de leur rôle dans le désenclavement du village. Retour sur les inquiétudes des habitants face aux

crues et découverte de points de vue inédits. Lectures ponctuelles. .

731 route du Col d’Ichère Lourdios-Ichère 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English :

L’événement Cap sur le patrimoine ! Sur les ponts on y danse, on y danse ! Lourdios-Ichère a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn