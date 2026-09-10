Cap sur les océans !, Musée de la Poupée, Montbrison

Informations pratiques

Cap sur les océans ! 19 et 20 septembre Musée de la Poupée Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre des expositions permanentes et

temporaires

Le musée d’Allard vous invite à vivre une véritable

immersion dans le monde marin grâce à l’exposition

« De Montbrison aux abysses ». Entre patrimoine, sciences,

art et nouvelles technologies, laissez-vous surprendre

par les trésors des mers et les histoires fascinantes qu’ils

racontent.

Comment un musée installé au cœur du Forez peut-il nous

emmener jusqu’aux profondeurs des océans ? À vous de le

découvrir ! Un indice : le naturaliste montbrisonnais Jean

Baptiste d’Allard, n’y est pas étranger.

Musée numérique sur le thème marin

Pour prolonger cette aventure, la Médiathèque de Savigneux

installera au musée sa Micro-Folie, un musée numérique

accessible à tous. Grâce à un écran géant et à une sélection

d’œuvres numérisées en très haute définition provenant

des plus grands musées nationaux et internationaux, les

visiteurs explorent les multiples représentations de la mer

dans l’histoire de l’art. Ils voyagent d’un musée à l’autre

sans quitter Montbrison. Une expérience originale qui rend

la culture accessible, ludique et immersive.

Réalité augmentée, nage avec les dauphins

La Médiathèque proposera également une animation de

réalité augmentée permettant de vivre une étonnante

nage virtuelle au milieu des dauphins. Une expérience

immersive qui ravira petits et grands et offrira une autre

façon de découvrir le monde marin.

Ateliers créatifs collaboratifs

Tout au long du week-end, les visiteurs sont également

invités à participer à un atelier créatif en continu

afin de réaliser une création inspirée des océans qui

viendra enrichir une grande fresque collective.

Visite des réserves des poupées

Enfin, les plus curieux auront l’occasion de découvrir

un espace habituellement fermé au public : les

réserves des collections de poupées. Elles y sont

conservées précieusement dans des conditions

adaptées à leur conservation. Une occasion rare

de comprendre comment un musée conserve,

inventorie et protège ses collections, tout en

découvrant un patrimoine aussi fragile que

fascinant.

Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard https://www.facebook.com/museeallard/ Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Parking à proximité – Place Bouvier, Arrêt de bus – Musée d’Allard, Accessibilité PMR

Visite libre des expositions permanentes et

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