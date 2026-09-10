Cap sur les océans !, Musée de la Poupée, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Poupée · Montbrison
Informations pratiques
Cap sur les océans ! 19 et 20 septembre Musée de la Poupée Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre des expositions permanentes et
temporaires
Le musée d’Allard vous invite à vivre une véritable
immersion dans le monde marin grâce à l’exposition
« De Montbrison aux abysses ». Entre patrimoine, sciences,
art et nouvelles technologies, laissez-vous surprendre
par les trésors des mers et les histoires fascinantes qu’ils
racontent.
Comment un musée installé au cœur du Forez peut-il nous
emmener jusqu’aux profondeurs des océans ? À vous de le
découvrir ! Un indice : le naturaliste montbrisonnais Jean
Baptiste d’Allard, n’y est pas étranger.
Musée numérique sur le thème marin
Pour prolonger cette aventure, la Médiathèque de Savigneux
installera au musée sa Micro-Folie, un musée numérique
accessible à tous. Grâce à un écran géant et à une sélection
d’œuvres numérisées en très haute définition provenant
des plus grands musées nationaux et internationaux, les
visiteurs explorent les multiples représentations de la mer
dans l’histoire de l’art. Ils voyagent d’un musée à l’autre
sans quitter Montbrison. Une expérience originale qui rend
la culture accessible, ludique et immersive.
Réalité augmentée, nage avec les dauphins
La Médiathèque proposera également une animation de
réalité augmentée permettant de vivre une étonnante
nage virtuelle au milieu des dauphins. Une expérience
immersive qui ravira petits et grands et offrira une autre
façon de découvrir le monde marin.
Ateliers créatifs collaboratifs
Tout au long du week-end, les visiteurs sont également
invités à participer à un atelier créatif en continu
afin de réaliser une création inspirée des océans qui
viendra enrichir une grande fresque collective.
Visite des réserves des poupées
Enfin, les plus curieux auront l’occasion de découvrir
un espace habituellement fermé au public : les
réserves des collections de poupées. Elles y sont
conservées précieusement dans des conditions
adaptées à leur conservation. Une occasion rare
de comprendre comment un musée conserve,
inventorie et protège ses collections, tout en
découvrant un patrimoine aussi fragile que
fascinant.
Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard https://www.facebook.com/museeallard/ Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Parking à proximité – Place Bouvier, Arrêt de bus – Musée d’Allard, Accessibilité PMR
Visite libre des expositions permanentes et
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