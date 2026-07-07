Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Cap sur l’été avec un toboggan géant aux Aqualies

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Une journée de glisse XXL aux Aqualies en famille ou entre amis, venez partager une journée placée sous le signe de la détente, de la bonne humeur et des sensations fortes !

Un impressionnant toboggan aquatique de 12 mètres de haut et 45 mètres de long prendra place aux Aqualies pour offrir une attraction spectaculaire à toute la famille.

Petits et grands pourront profiter d’une ambiance 100 % vacances avec de nombreuses animations tout au long de la journée

– Animations musicales et DJ

– Jeux et défis pour tous (meilleur temps, meilleur style) avec des petits cadeaux à gagner

– Photobooth pour immortaliser vos plus belles glissades

– Dress code et accessoires festifs maillots fluo, lunettes fun… Laissez parler votre créativité !

Une journée de glisse XXL aux Aqualies en famille ou entre amis, venez partager une journée placée sous le signe de la détente, de la bonne humeur et des sensations fortes ! .

19 rue du Nord Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 13 00 accueil.aqualies@niederbronn-les-bains.fr

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English :

An XXL day of water fun at Les Aqualies: whether with family or friends, come enjoy a day filled with relaxation, good cheer, and thrills!

L’événement Cap sur l’été avec un toboggan géant aux Aqualies Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte