Cap vers le Musée Maritime ! Rouen

Cap vers le Musée Maritime !

Entrée du pont Boieldieu (côté Rive-Gauche), quai Jean-Moulin Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-06 2026-06-07

C’est le pompon !

Week-end festif du Musée Maritime

En longeant les quais, venez rencontrer l’histoire de la Seine à Rouen. Ses rapports avec la ville, ses ponts, les divertissements aquatiques et les sports nautiques… une histoire de fleuve, longue et qui n’a rien de tranquille !

Samedi 6 juin, 15 h00

Dimanche 7 juin, 15h00

Gratuit. https://my.weezevent.com/cap-vers-le-musee-maritime .

Entrée du pont Boieldieu (côté Rive-Gauche), quai Jean-Moulin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01

