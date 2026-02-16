Cap vers le Musée Maritime ! Rouen
Entrée du pont Boieldieu (côté Rive-Gauche), quai Jean-Moulin Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-07
2026-06-06 2026-06-07
Week-end festif du Musée Maritime
En longeant les quais, venez rencontrer l’histoire de la Seine à Rouen. Ses rapports avec la ville, ses ponts, les divertissements aquatiques et les sports nautiques… une histoire de fleuve, longue et qui n’a rien de tranquille !
Samedi 6 juin, 15 h00
Dimanche 7 juin, 15h00
Rendez-vous Entrée du pont Boieldieu (côté Rive-Gauche), quai Jean-Moulin, Rouen Gratuit. https://my.weezevent.com/cap-vers-le-musee-maritime .
Entrée du pont Boieldieu (côté Rive-Gauche), quai Jean-Moulin Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01
English : Cap vers le Musée Maritime !
