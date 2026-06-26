Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne
Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne vendredi 3 juillet 2026.
Sauveterre-de-Guyenne
Cap33 défie des éducs
Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Pour fêter le début de la saison 2026 des activités Cap33, venez affronter les éducateurs Cap33 du Sud Gironde à travers des activités gratuites et diverses comme le tir à l’arc, slack line, disc golf, pickle ball et bien d’autres. Entrée libre. .
Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 81 76 cap33@ruralesentredeuxmers.fr
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English : Cap33 défie des éducs
L’événement Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers
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