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Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne

Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne

Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Zone Bonard
Ville
33540 Sauveterre-de-Guyenne
Département
Gironde
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif
Gratuit

Sauveterre-de-Guyenne

Cap33 défie des éducs

Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Pour fêter le début de la saison 2026 des activités Cap33, venez affronter les éducateurs Cap33 du Sud Gironde à travers des activités gratuites et diverses comme le tir à l’arc, slack line, disc golf, pickle ball et bien d’autres. Entrée libre.   .

Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 81 76  cap33@ruralesentredeuxmers.fr

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English : Cap33 défie des éducs

L’événement Cap33 défie des éducs Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

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