Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

CAP33 et CAP33 Juniors est une opération initiée par le Département de la Gironde…en partenariat avec votre Communauté de Communes, leurs associations, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) et les Comités sportifs départementaux.

Plus de 100 disciplines sport & culture à découvrir en Juillet et Août!

Du sport sous toutes ses formes nautique, de raquette, de sable, de remise en forme ou encore des activités artistiques et de découverte de l’environnement.

3 formules sont à votre disposition

– les découvertes gratuites

– les séances d’approfondissement

– les tournois.

En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00

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English : CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen

L’événement CAP33 et CAP33 Juniors en Pays Foyen Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays Foyen