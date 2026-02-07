Cappuccino littéraire : Coups de coeur annuels Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Cappuccino littéraire : Coups de coeur annuels Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 30 mai 2026.
Faites le plein de recommandations littéraires avant l’été autour d’un café.
Entrée libre
Venez partager avec les bibliothécaires de la médiathèque Jean-Pierre Melville vos lectures coups de cœur !
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
