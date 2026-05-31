Capsule Live Une formation, ça se prépare : tout ce qu’il faut savoir, Marseille – DT 13, Marseille

Capsule Live Une formation, ça se prépare : tout ce qu’il faut savoir Mardi 23 juin, 10h00 Marseille – DT 13 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T10:45:00+02:00

Fin : 2026-06-23T10:00:00+02:00 – 2026-06-23T10:45:00+02:00

Se former, c’est avancer ! Que vous souhaitiez mettre à jour vos compétences, évoluer dans votre métier ou vous reconvertir, chaque projet mérite d’être bien préparé. Prenez une pause ! Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, inscrivez-vous à la capsule live – une formation, ça se prépare : tout ce qu’il faut savoir ! Découvrez comment construire un projet de formation solide et réaliste. Nous répondons à vos questions : par où commencer, comment vérifier la cohérence de mon projet, quels o

Marseille – DT 13 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/673680 »}]

Se former, c’est avancer ! Que vous souhaitiez mettre à jour vos compétences, évoluer dans votre métier ou vous reconvertir, chaque projet mérite d’être bien préparé. Découverte formation