Capsules estivales 2026, Parc La Grange,

Capsules estivales 2026 29 juin – 16 août Parc La Grange

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T18:30:00+02:00 – 2026-06-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T10:30:00+02:00 – 2026-08-16T11:30:00+02:00

Les capsules estivales de sport (cours en plein air): à chacun son rythme

Les cours estivaux de sport sont proposés du 29 juin au 16 août 2026 dans différents lieux de la Ville de Genève, comme le parc La Grange, la Perle du Lac, le Mur des Réformateurs, le Pont de la Machine, etc.

Au total, 91 cours gratuits qui s’adressent à tous les publics dès 18 ans, adultes comme seniors, sont proposés dans 10 disciplines différentes. Tous les cours, tels que running estival, gym poussettes, yoga, Feldenkrais, Urban training, acro-yoga, etc. sont encadrés par des coaches professionnel-le-s qui adapteront les exercices aux personnes participantes.

Inscriptions

Les inscriptions aux cours sont gratuites mais obligatoires. Elles s’effectuent en ligne, de semaine en semaine à la fin de chaque cours, sur la plateforme des réservations.

Les inscriptions aux cours d’Urban training des mardis soir (de 18h à 19h et de 19h à 20h) s’effectuent en ligne sur la plateforme Urban Training.

Parc La Grange Quai Gustave-Ador, 1208 [{« link »: « https://book.agenda.ch/courses?companyId=9969 »}, {« link »: « https://www.urban-training.ch/fr/inscription/geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-la-grange/

La Ville de Genève vous propose des cours de sport en plein air dans différents espaces publics, du 29 juin au 16 août.

Ville de Genève