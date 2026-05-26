Caravane des 10 mots occitanie – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau
Caravane des 10 mots occitanie – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau dimanche 7 juin 2026.
Millau
Caravane des 10 mots occitanie – la Fabrick
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Dimanche 7 Juin à 17h
CARAVANE DES 10 MOTS OCCITANIE
Cie ôRageuse
Les petits princes et les petites princesses
Théâtre de la Fabrick
Pour la CARAVANE DES 10 MOTS OCCITANIE , pour la 3 ième année sur la Communauté de communes Larzac et Vallées
Dans le cadre de La Caravane des 10 mots Occitanie 2026 , dix-huit adolescents ont collaboré avec cinq artistes professionnels de la cie ôRageuse pour concevoir un spectacle pluridisciplinaire, de l’écriture jusqu’à la scène. Les petits princes et les petites princesses s’inspire librement de l’œuvre de Saint-Exupéry pour proposer une relecture contemporaine, à la fois sensible et lucide, du monde d’aujourd’hui. Cette création pluridisciplinaire mêle écriture, théâtre, musique et danse, dans un univers résolument hip-hop. Les textes originaux se déploient sur scène à travers le jeu, le flow, le rythme et le mouvement.
Accompagnement à l’écriture et au jeu, mise en scène Sarah Carlini, musiques Guilhem Artieres et Martin Giraud, chorégraphie Julie Allain, costumes et décors Corinne Bodu.
Illustration cie ôRageuse
Les échappées Le documentaire de Régis Dequeker à découvrir https://youtu.be/TnnEcihfmrY
Soirée au chapeau dans la limite des places disponibles
Réservations par mail : difforageuse@gmail.com / Renseignements ISABELLE BRINGUET Diffusion et Coordination- 06 15 55 56 80 .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr
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English :
L’événement Caravane des 10 mots occitanie – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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