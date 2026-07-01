Carillon du soir, Église Saint-Henri, Le Creusot

Informations pratiques

Carillon du soir 18 et 20 septembre Église Saint-Henri Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Carillon du soir

Venez découvrir l’histoire du Carillon, classé monument historique, suivie d’un moment musical à partir du clocher de l’église Saint Henri du Creusot.

Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Carillon du soir

© Pierre Grillot