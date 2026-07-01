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Carillon du soir, Église Saint-Henri, Le Creusot

vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Henri · Le Creusot

Carillon du soir, Église Saint-Henri, Le Creusot

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Henri
Adresse
11 rue Saint-Henri, 71200 Le Creusot
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire

Carillon du soir 18 et 20 septembre Église Saint-Henri Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Carillon du soir
Venez découvrir l’histoire du Carillon, classé monument historique, suivie d’un moment musical à partir du clocher de l’église Saint Henri du Creusot.

Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Carillon du soir

© Pierre Grillot

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