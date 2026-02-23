‘Carmen’ Abou Lagraa Ballet de l’Opéra de Tunis Festival Vaison Danses Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
‘Carmen’ Abou Lagraa Ballet de l’Opéra de Tunis Festival Vaison Danses Théâtre Antique Vaison-la-Romaine mercredi 22 juillet 2026.
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 42 EUR
Début : 2026-07-22 22:00:00
fin : 2026-07-22
2026-07-22
Créé en 1875, Carmen de Georges Bizet est l’un des opéras les plus joués au monde. Une musique sensible et intensément vivante, qui inspire à Abou Lagraa une réinterprétation dansée à contre-courant de l’opéra-comique inscrit dans la mémoire collective.
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 42 02 88 billetterie@vaison-la-romaine.com
English : Carmen’ Abou Lagraa Tunis Opera Ballet Festival Vaison Danses
Created in 1875, Georges Bizet’s Carmen is one of the most performed operas in the world. A sensitive and intensely lively piece of music, it inspires Abou Lagraa to reinterpret this comic opera, which has become part of our collective memory.
