Carmen, l’oiseau rebelle, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Carmen, l’oiseau rebelle Lundi 14 décembre, 18h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T18:30:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-14T18:30:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=PQB4Y »}]

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