Carmen, l’oiseau rebelle, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
lundi 14 décembre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Carmen, l’oiseau rebelle Lundi 14 décembre, 18h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T18:30:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-14T18:30:00+01:00 – 2026-12-14T20:00:00+01:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=PQB4Y »}]
Unipop – Dans les ruelles de Séville, Salva, Belén et leur bande de gamins des rues vont affronter tous les dangers pour éloigner la menace qui plane sur Carmen, jeune femme libre et flamboyante. L… Auditorium de Seynod Carmen
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