Entre le ciel et l’enfer, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
samedi 19 septembre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Entre le ciel et l’enfer Samedi 19 septembre, 16h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:23:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:23:00+02:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=KHXYB »}]
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