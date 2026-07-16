Le Dernier Empereur, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Le Dernier Empereur Dimanche 23 août, 18h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T18:00:00+02:00 – 2026-08-23T20:36:00+02:00

Fin : 2026-08-23T18:00:00+02:00 – 2026-08-23T20:36:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=F4OAF »}]

Film du dimanche soir – L’évocation, presque aux dimensions de la Chine, de la vie du dernier empereur Pu Yi. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial à 1967, la fin de sa vie où il d…