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Le Dernier Empereur, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

dimanche 23 août 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne

Le Dernier Empereur, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays
Adresse
Maison de Pays, Place des Armes, Seyne
Ville
04140 Seyne
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Le Dernier Empereur Dimanche 23 août, 18h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T18:00:00+02:00 – 2026-08-23T20:36:00+02:00
Fin : 2026-08-23T18:00:00+02:00 – 2026-08-23T20:36:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=F4OAF »}]
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