Le Monde à l’envers, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
samedi 29 août 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Le Monde à l’envers Samedi 29 août, 16h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:45:00+02:00
Fin : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:45:00+02:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=D600L »}]
Ciné-goûter ! – Un souriceau qui vit la tête à l’envers, un tout petit poisson explorateur et des enfants à l’imagination débordante: ces personnages nous invitent à nous mettre à la place de celle…
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