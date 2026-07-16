La maison des femmes, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

La maison des femmes Jeudi 20 août, 14h30 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T14:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:20:00+02:00

Fin : 2026-08-20T14:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:20:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=VNGZA »}]

Ciné-tchatche – À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu uniq…