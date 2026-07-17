Macbeth, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Macbeth Dimanche 30 août, 18h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:47:00+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T19:47:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=5O2MV »}]

Film du dimanche soir – Macbeth, poussé par sa femme et dévoré d’ambition, assassine le roi d’Écosse, Duncan, et monte sur le trône. Trois sorcières avaient prédit qu’il deviendrait roi puis que lu…