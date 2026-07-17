Si Versailles m’était conté, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne
dimanche 19 juillet 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne
Informations pratiques
Si Versailles m’était conté Dimanche 19 juillet, 18h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T20:45:00+02:00
Fin : 2026-07-19T18:00:00+02:00 – 2026-07-19T20:45:00+02:00
Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=CACL7 »}]
Film du dimanche soir – Si Versailles m’était conté relate l’histoire du château de Versailles vue par Sacha Guitry, au travers de quelques épisodes et portraits des personnages historiques qui y o…
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