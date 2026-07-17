Apocalypse Now Final Cut, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Apocalypse Now Final Cut Vendredi 18 septembre, 20h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:02:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:02:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=7F0A1 »}]

Play it again ! – Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le …