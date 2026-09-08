2026 09 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 1, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

2026 09 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 1 Mardi 8 septembre, 20h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T21:37:00+02:00

Fin : 2026-09-08T20:00:00+02:00 – 2026-09-08T21:37:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.cinemadepays.fr/seynelesalpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=HAUIT »}]

Coup de coeur surprise – Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélect…