Carmina Burana, Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, Paris
Carmina Burana, Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens, Paris dimanche 21 juin 2026.
Carmina Burana Dimanche 21 juin, 18h00 Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens Paris
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00
CONCERT
Choeurs Navigavoce & On Avait Dit
Version pour deux pianos et percussions
Participation libre
Florian Pereira, direction & ténor
Jean-Philippe Lafont, baryton
Sarah Rodriguez, soprano
Julie Alcaraz, Lucas Belkhiri, piano
Lorena Rodriguez, Vinh Fabriano, percussions
Réservation conseillée https://reserver.lovable.app
Renseignements :
onavaitdit@gmail.com
navigavoce@iledefrance-mobilites.fr
Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens 13 rue du Perche, Paris 75003 Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reserver.lovable.app »}] [{« link »: « https://reserver.lovable.app »}, {« link »: « mailto:onavaitdit@gmail.com »}, {« link »: « mailto:navigavoce@iledefrance-mobilites.fr »}]
CONCERT
©Hélène Nounou
À voir aussi à Paris (Paris)
- Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 1 juin 2026
- RADIO NOVA LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026
- Exposition « C’était Paris en 1970 » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 1 juin 2026
- Les animations de juin L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris 1 juin 2026