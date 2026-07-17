CARMINA BURANA Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

CARMINA BURANA

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

O Fortuna ! Deux mots, quelques notes, et une salle entière retient son souffle. Composée en 1937 par Carl Orff sur des poèmes médiévaux latins et moyen-haut-allemand, Carmina Burana est l’une des œuvres chorales les plus jouées au monde.

O Fortuna ! Deux mots, quelques notes, et une salle entière retient son souffle. Composée en 1937 par Carl Orff sur des poèmes médiévaux latins et moyen-haut-allemand, Carmina Burana est l’une des œuvres chorales les plus jouées au monde.

Célébration de la fortune, de l’amour et des plaisirs de la vie, elle convoque une énergie orchestrale et chorale d’une ampleur hors du commun. Pour cette production, la metteuse en scène Anne Lopez investit le plateau d’une vision scénique forte, portée par les lumières de Mathieu Cabanes. À la direction, le chef Roderick Cox dirige l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, rejoints par les jeunes voix d’Opéra Junior et le Goyang Festival Choir, originaire de Corée du Sud. Deux cents artistes sur scène, au service d’une même partition. Un événement à la mesure de l’œuvre : total, collectif, inoubliable.

Poèmes chantés de Beuern Chants profanes, pour chanteurs solistes et chœurs, avec accompagnement instrumental et images magiques. Cantate scénique (1935 – 1936) sur des textes en français ancien, latin, moyen haut allemand.

Durée ± 1 h 10 sans entracte

Tarifs 66€ | 56€ | 50€ | 40€ | 25€

Surtitré en français et en anglais

Accessibilité

Public aveugle et malvoyant

• Audiodescription

dim 4 oct .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English :

O Fortuna?! Two words, a few notes, and an entire audience holds its breath. Composed in 1937 by Carl Orff based on medieval Latin and Middle High German poems, Carmina Burana is one of the most frequently performed choral works in the world.

L’événement CARMINA BURANA Montpellier a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT MONTPELLIER