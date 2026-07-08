Carnaval Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
samedi 31 octobre 2026 · Conservatoire municipal Hector Berlioz · PARIS
Informations pratiques
Les Automnales au 10e
Avec Les Automnales, le Conservatoire
Hector Berlioz inaugure un nouveau rendez-vous culturel qui rythmera chaque
début de saison, de septembre à novembre. Fidèle à sa vocation, le
conservatoire affirme son rôle de lieu de vie, de création et de diffusion
artistique, ouvert à toutes et à tous.
Parce que la culture se partage, tous les événements sont proposés
gratuitement, dans la limite des places disponibles.
Carnaval
Au-delà de la parade festive et colorée des carnavals actuels, c’est un imaginaire collectif fait de rêves, de masques mystiques, de personnages fantastiques, de danses et de moments de communion que le Quatuor Isarveut mettre en avant. Le carnaval est un moyen pour les artistes de partager avec le public du répertoire classique et des arrangements inédits pour quatuor de saxophones.
Dans l’objectif de créer un véritable univers artistique, ce programme permet au Quatuor Isar de collaborer avec différents artistes tels que costumières, maquilleuses, coiffeuses, photographes, graphistes, orchestres, directeurs artistiques, arrangeurs ou compositeurs.
Ce voyage autour des carnavals présente des chef d’œuvres dans des versions inédites et fait découvrir le répertoire et les couleurs du quatuor de saxophones.
Quatuor Isar
Le Quatuor Isar est un quatuor de saxophones qui s’est formé en 2021 au sein du Conservatoire de Nantes. Antoine, Casilde, Nino et Élie se sont rencontrés lors de leur baccalauréat S2TMD au lycée Nelson Mandela. Tous les quatre étudiants en classe de saxophone classique, se forment à la musique de chambre avec leur professeur Nicolas Herrouët mais aussi avec Ludovic Frochot ou Jean-Yves Chevalier.
En 2022, le quatuor est lauréat du concours international de Carquefou. À plusieurs reprises remarqué lors de concours au conservatoire, il est programmé lors des Heures Musicales du Jeudi et pour la saison d’Angers Nantes opéra au Théâtre Graslin.
Depuis ses débuts, le Quatuor Isar a la chance de se perfectionner auprès du Quatuor Ellipsos. Ce dernier le soutient tout au long de l’année ainsi que lors de son académie d’été. Cette académie sera en 2023 l’occasion pour eux de se produire dans la grande abbatiale de Celles-sur-Belle aux cotés de l’organiste de renommée internationale ThierryEscaich.
Au cours de 2025, les quatre amis ont continué leur aventure en sortant leur premier EP : CARNAVAL avant de jouer en soliste avec la Musique des Transmissions de Rennes.
Programme :
L’ Olimpiade – A. Vivaldi, arrangement Élie Arnaud
Masques – C. Debussy, arrangement Élie Arnaud
Introduction et Variations sur une Ronde Populaire – G. Pierné
Köln (Ciudades) – G. Lago
Saxophone Quartet – A. Romero
High Life – W. Gregory
Bacchanale – C. St-Saëns, arrangement Martin Quéméneur
Farandole – G. Bizet, arrangement Nicolas Herrouët
Avec ce concert, le quatuor Isar explore les différents carnavals autour du monde, de Venise à Rio en passant par Cologne ou Nice !
Le samedi 31 octobre 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
Réservation ouverte en septembre
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T15:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T14:00:00+02:00_2026-10-31T15:00:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
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