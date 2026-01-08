Carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières
Carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 21 mars 2026.
Carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières
Centre-ville de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 21:00:00
Date(s) :
2026-03-21
25e carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières organisé par l’Association Loups et Confettis sur le thème Explosion musicale . Défilés carnavalesques, concert, guinguette, dancing, scène tropical, scène ouverte…
.
Centre-ville de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 80 48 loups-et-confettis@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
25th Cloyes-les-Trois-Rivières carnival organized by the Association Loups et Confettis on the theme of Musical Explosion . Carnival parades, concerts, guinguette, dancing, tropical stage, open stage…
L’événement Carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT GRAND CHATEAUDUN