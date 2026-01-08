Carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières

Carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières

25e carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières organisé par l’Association Loups et Confettis sur le thème Explosion musicale . Défilés carnavalesques, concert, guinguette, dancing, scène tropical, scène ouverte…

Centre-ville de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

25th Cloyes-les-Trois-Rivières carnival organized by the Association Loups et Confettis on the theme of Musical Explosion . Carnival parades, concerts, guinguette, dancing, tropical stage, open stage…

