La vallée de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

La vallée de l’Aigre A pieds

La vallée de l’Aigre 20 rue de la porte 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 285 Distance : 19000.0 Tarif :

Résurgence de la nappe phréatique de Beauce, son eau transparente et frémissante est alimentée par de multiples sources.

English :

Resurgence of the Beauce water table, its transparent and quivering water is fed by multiple sources.

Deutsch :

Das aus dem Grundwasser der Beauce entspringende, transparente und zitternde Wasser wird von zahlreichen Quellen gespeist.

Italiano :

Risorgente della falda acquifera della Beauce, la sua acqua trasparente e fremente è alimentata da molteplici sorgenti.

Español :

Resurgimiento de la capa freática de Beauce, su agua transparente y temblorosa se alimenta de múltiples manantiales.

