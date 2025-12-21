Soirée cinéma Il y a longtemps que je t’aime, Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée cinéma Il y a longtemps que je t’aime

Film français de Philippe Claudel (2008). Pendant 15 années, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment séparées, elle retrouve sa jeune soeur, Léa, qui l’accueille chez elle, auprès de son mari Luc, du père de celui-ci et de leurs fillettes.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

French film by Philippe Claudel (2008). For 15 years, Juliette had no contact with her family, who had rejected her. When life separates them violently, she finds her younger sister, Léa, who welcomes her into her home with her husband Luc, his father and their young daughters.

