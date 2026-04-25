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Soirée Karaoké-Dansante Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée Karaoké-Dansante Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée Karaoké-Dansante Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Douy

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée Karaoké-Dansante

Salle des fêtes de Douy Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soirée Karaoké-Dansante organisée par Fête le ensemble Douy pour danser et faire vibrer ses cordes vocales !
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Salle des fêtes de Douy Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 64 15 03 

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English :

Karaoke-Dance Evening

L’événement Soirée Karaoké-Dansante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-18 par OT GRAND CHATEAUDUN

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