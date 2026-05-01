Cloyes-les-Trois-Rivières

Vide-Grenier

Bourg de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vide-Grenier organisé par le comité des fêtes de Montigny. Restauration et buvette sur place.

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Bourg de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 70 53 29

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English :

Garage sale organized by the Montigny Festival Committee. Catering and refreshments on site.

L’événement Vide-Grenier Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN