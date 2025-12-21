Soirée cinéma Annie Colère Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée cinéma Annie Colère

Film français de Blandine Lenoir (2022). Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

L’entrée est conditionnée à l’adhésion à L’Amicale Laïque Cinéma Sport et Culture de Cloyes-les-Trois-Rivières qui permet d’assister à des animations et des projections tout au long de l’année (8 films par an).

Tarifs adhésion association

+ de 18 ans 30€

– de 18 ans 20€

– de 14 ans Gratuit .

Espace culturel Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 56 75 96 amicalelaiquecineclub@laposte.net

French film by Blandine Lenoir (2022). February 1974. Accidentally pregnant, Annie, a working-class mother of two, meets the MLAC? Mouvement pour la Liberté de l?Avortement et de la Contraception (Movement for the Freedom of Abortion and Contraception), which performs illegal abortions in full view

