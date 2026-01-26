Cloyes Art & Tattoo Fest Cloyes-les-Trois-Rivières

Cloyes Art & Tattoo Fest

Espace socio-culturel Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Cloyes Art & Tattoo Fest 2026 s’étendra sur deux lieux ! A l’Espace socio-culturel vous retrouverez les tatoueurs et tatoueuses venus de partout, l’espace piercing, plein d’animations tout au long du week-end ! Entrée payante (gratuit pour les enfants) Le Prieuré d’Yron accueillera le Tattoo Museum de William Robinson, avec son exposition historique, ainsi qu’une sélection de créateurs, créatrices et artisans d’art. Entrée gratuite.

Deux univers, deux ambiances, une seule passion commune l’art du tatouage sous toutes ses formes. .

Espace socio-culturel Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire cloyestattoofest@gmail.com

English :

Cloyes Art & Tattoo Fest 2026 will be held at two venues! At the Espace socio-culturel, you’ll find tattoo artists from all over the world, a piercing area, and plenty of entertainment all weekend long! The Prieuré d?Yron will host William Robinson’s Tattoo Museum.

