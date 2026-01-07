Les vendredis du rire Patrick Adler Cloyes-les-Trois-Rivières

Les vendredis du rire Patrick Adler

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2026-05-01 21:00:00

fin : 2026-05-01

2026-05-01

L’humoriste et imitateur Patrick Adler présentera son spectacle Je vous croyais mort qui lui permet de dresser un état des lieux sans concession des récents grands disparus et vivants et convoquer ses souvenirs.

Spectacle suivi d’une rencontre conviviale avec l’artiste.

Réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Comedian and impersonator Patrick Adler will present his show Je vous croyais mort (I thought you were dead), in which he takes an uncompromising look at recent greats, living and dead, and summons up his own memories.

The show will be followed by a convivial meeting with the artist.

