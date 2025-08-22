Sentier nature de Romilly-sur-Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Sentier nature de Romilly-sur-Aigre A pieds

Sentier nature de Romilly-sur-Aigre Rue Grande (Romilly-sur-Aigre) 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 1500.0 Tarif :

Ce parcours de découverte a été aménagé à l’occasion de la restauration des méandres de l’Aigre. Le circuit longé de bornes ludiques vous explique la faune, la flore et l’histoire du site. Sentier non balisé.

English :

This discovery trail was created when the Aigre meanders were restored. The circuit is lined with playful markers explaining the fauna, flora and history of the site. Unmarked trail.

Deutsch :

Dieser Entdeckungspfad wurde anlässlich der Restaurierung der Mäander des Aigre angelegt. Der Rundgang entlang der spielerischen Grenzsteine erklärt Ihnen die Fauna, die Flora und die Geschichte des Ortes. Nicht markierter Pfad.

Italiano :

Questo sentiero di scoperta è stato creato in occasione del restauro dei meandri dell’Aigre. Il sentiero è costeggiato da simpatici cartelli che spiegano la fauna, la flora e la storia del sito. Sentiero non segnalato.

Español :

Este sendero de descubrimiento se creó cuando se restauraron los meandros del Aigre. El sendero está bordeado de balizas lúdicas que explican la fauna, la flora y la historia del lugar. Sendero sin señalizar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire