La fontaine Tic-Tic n°26 Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

La fontaine Tic-Tic n°26 Romilly-sur-Aigre 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Ecoutez ! Tic Tic Tic…ne serait-ce pas le bruit de cette fontaine cachée entre Charray et Romilly-sur-Aigre qui débite son eau au goutte à goutte ? Vous découvrirez ici les paysages de la Vallée de l’Aigre, affluent du Loir au débit lent et apaisant.

English : La fontaine Tic-Tic n°26

Listen! Drip, drip drip… isn’t that the sound of a hidden fountain tucked away between Charray and Romilly-sur-Aigre, whose water falls drop by drop? Here you will discover the countryside of the valley of the Aigre, a slow-flowing, peaceful tributary of the Loir.

Deutsch : Der Tic-Tac-Brunnen

Lauschen Sie dem Ticken… Ist das nicht der zwischen Charray und Romilly-sur-Aigre versteckte Brunnen, aus dem das Wasser tröpfchenweise rinnt? Hier entdecken Sie die Landschaften des Tals des Aigre, einem langsam und ruhig dahinfließenden Nebenflusses des Loir.

Italiano :

Ascoltate! Tic Tic Tic? Non sarebbe il suono di questa fontana nascosta tra Charray e Romilly-sur-Aigre, che gocciola la sua acqua? Qui scoprirete i paesaggi della Valle dell’Aigre, un affluente del Loir dal flusso lento e rilassante.

Español :

¡Escuchen! Tic Tic Tic… ¿no será el sonido de esta fuente escondida entre Charray y Romilly-sur-Aigre, goteando su agua? Aquí descubrirá los paisajes del valle del Aigre, un afluente del Loir de caudal lento y tranquilizador.

