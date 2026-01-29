Carnaval de jour Candé

Centre-ville Candé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le Carnaval de Candé de jour est organisé le dimanche 19 avril 2026 dans le centre-ville.

Diverses animations sont au programme

Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants… .

Centre-ville Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Candé Day Carnival will be held in the town center on Sunday April 19, 2026.

L’événement Carnaval de jour Candé Candé a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Anjou bleu