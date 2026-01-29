Carnaval de nuit Candé Candé
Carnaval de nuit Candé Candé dimanche 19 avril 2026.
Carnaval de nuit Candé
Centre-ville Candé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 20:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Carnaval de Candé de nuit est organisé le jeudi 30 avril 2026.
Diverses animations sont au programme
Chars, fanfares, fêtes foraines, groupes dansants et embrasement de Monsieur Carnaval… .
Centre-ville Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Candé Night Carnival takes place on Thursday, April 30, 2026.
L’événement Carnaval de nuit Candé Candé a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Anjou bleu