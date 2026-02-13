Carnaval de Nansouty, Place Nansouty, Bordeaux
Carnaval de Nansouty, Place Nansouty, Bordeaux dimanche 8 mars 2026.
Carnaval de Nansouty Dimanche 8 mars, 10h00 Place Nansouty Gironde
Gratuit
Le dimanche 8 mars, rendez-vous sur la place Nansouty parés de votre plus beau déguisement !
Petits et grands pourront profiter de nombreuses animations toute la matinée :
Blind test, théâtre d’impro, mini boum…organisés par la Brigade du Bonheur
Stands de maquillage
Stand de confection de masque avec l’association Les Yvette
Stand de gaufres
Venez danser et vous amuser au cœur de votre quartier !
Le quartier Nansouty-Saint Genès fête son carnaval ! Animation Carnaval
Ville de Bordeaux