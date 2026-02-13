Carnaval de Nansouty, Place Nansouty, Bordeaux

Carnaval de Nansouty Dimanche 8 mars, 10h00 Place Nansouty Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:30:00+01:00

Le dimanche 8 mars, rendez-vous sur la place Nansouty parés de votre plus beau déguisement !

Petits et grands pourront profiter de nombreuses animations toute la matinée :

Blind test, théâtre d’impro, mini boum…organisés par la Brigade du Bonheur

Stands de maquillage

Stand de confection de masque avec l’association Les Yvette

Stand de gaufres

Venez danser et vous amuser au cœur de votre quartier !

Place Nansouty Place Nansouty, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le quartier Nansouty-Saint Genès fête son carnaval ! Animation Carnaval

Ville de Bordeaux