Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Carnaval des Animaux

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Albin de la Simone revisite Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns dans une version légère pour quatuor et récitante, conçue comme un spectacle tout public. Avec Valérie Mréjen, il imagine une enquête fantaisiste mêlant portraits d’animaux, indices d’enfants et musiciens mystérieux, pour plonger petits et grands dans une adaptation libre et imaginative de l’œuvre. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 microfolie@saint-yrieix.fr

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English : Carnaval des Animaux

L’événement Carnaval des Animaux Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin