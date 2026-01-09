CARNAVAL Langogne
CARNAVAL Langogne samedi 28 mars 2026.
CARNAVAL
Langogne Lozère
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Enfants et parents vous êtes invités à vous costumer afin de défiler tous ensemble, à l’occasion de Carnaval.
C’est l’occasion aussi de créer en famille…
15h Parade costumée, RDV parking espace Gargantua, après le jugement de Monsieur Carnaval à 16h un bal pour les enfants sera proposé à la salle polyvalente.
Une buvette et des gâteaux seront proposés à la vente.
Organisé par les Fadarelles.
Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 langogneenfete@gmail.com
English :
Children and parents are invited to dress up for the Carnival parade.
It’s also a great opportunity to get creative as a family…
15h Costume parade, RDV parking espace Gargantua, after the judgement of Monsieur Carnaval at 16h a ball for children will be offered at the salle polyvalente.
Refreshments and cakes for sale.
Organized by Les Fadarelles.
