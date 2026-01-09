CARNAVAL

Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Enfants et parents vous êtes invités à vous costumer afin de défiler tous ensemble, à l’occasion de Carnaval.

C’est l’occasion aussi de créer en famille…

15h Parade costumée, RDV parking espace Gargantua, après le jugement de Monsieur Carnaval à 16h un bal pour les enfants sera proposé à la salle polyvalente.

Une buvette et des gâteaux seront proposés à la vente.

Organisé par les Fadarelles.

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 langogneenfete@gmail.com

English :

Children and parents are invited to dress up for the Carnival parade.

It’s also a great opportunity to get creative as a family…

15h Costume parade, RDV parking espace Gargantua, after the judgement of Monsieur Carnaval at 16h a ball for children will be offered at the salle polyvalente.

Refreshments and cakes for sale.

Organized by Les Fadarelles.

